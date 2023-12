Torino Film Industry, oltre mille adesioni in 7 giorni

Sono state più di mille le adesioni al Torino Film Industry nei 7 giorni di intensa programmazione al Circolo dei lettori, dal 23 al 29 novembre: addetti ai lavori provenienti da tutta Italia e dall'estero: registi, produttori, distributori, decision maker, esercenti. La sesta edizione si è chiusa con numeri che mostrano una costante crescita del market, meeting e officina per la coproduzione internazionale che mette al centro nuovi talenti e tendenze dell'audiovisivo.

Sette pitching sessions con la presentazione di 46 progetti in sviluppo, 25 panel, 16 tra workshop, key-note e masterclass, 50 ore di formazione e aggiornamento nei giorni immediatamente precedenti e 20 ore online, 13 esperienze VR, 420 incontri one-to-one tra produttori e decision makers dell'audiovisivo e 5 proiezioni ed eventi presso il Cinema Romano ospitati all'interno del programma del Torino Film Festival. Il coproduction meeting - che conferma sempre più la propria dimensione di anima work & business del Torino Film Festival - ha evidenziato ancora una volta le potenzialità del cinema trinese e la sua capacità di mettere in rete le eccellenze dell'audiovisivo locale.

Alle attività proposte dai 3 storici "fondatori" dell'iniziativa - Film Commission Torino Piemonte, TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema e Talents & Short Film Market - si sono infatti aggiunte le programmazioni dei 3 "Partners Event": oltre all'importante riconferma di Ids Italian Doc Screenings, le novità di Lovers Goes Industry e onLive Campus hanno rafforzato e ulteriormente diversificato contenuti, offerta, interlocutori.



