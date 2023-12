Scoperta tartaruga rara abbandonata in un parco nel Torinese

Un raro esemplare di Pyxis arachnoides, una tartaruga aracnoide ad alto rischio di estinzione, è stato sequestrato a Nichelino (Torino) dai carabinieri del nucleo cites del capoluogo piemontese. La tartaruga era abbandonata in un parco pubblico e, al momento del ritrovamento, come spiegano in carabinieri "non presentava alcun marcaggio identificativo e versava in critiche condizioni cliniche, molto probabilmente per la cattiva gestione dell'ignoto detentore".

Originario della costa meridionale del Madagascar, l'esemplare ora si trova al Centro animali non convenzionali di Grugliasco (Torino) per le prime cure per poi essere trasferito in una struttura zoologica più adeguata. Secondo i carabinieri l'animale risulterebbe un esemplare prelevato in natura e importato poi illegalmente nel nostro Paese. L' importazione illegale o anche solo la detenzione senza la prevista documentazione è punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 15mila a 50mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA