Regione Piemonte premia sanitari e volontari terremoto Turchia

Sarà l'unico ospedale da campo al mondo altamente tecnologico, dotato perfino di una Tac aerotrasportabile, il nuovo presidio sanitario in dotazione alla Protezione civile piemontese a partire dal 31 agosto 2024.

L'annuncio è avvenuto durante la cerimonia di ringraziamento della squadra dei sanitari e dei volontari della Protezione civile piemontese, che hanno prestato soccorso alla popolazione turca, duramente colpita dal terremoto del 6 febbraio 2023.

Proprio in questa occasione l'ospedale da campo in dotazione alla Regione era stato donato al governo turco, ma col contributo del governo italiano sarà presto sostituito e migliorato.

Nel pomeriggio, nella sala conferenze dell'aeroporto Cuneo Levaldigi, gli ottanta operatori sono stati premiati dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dall'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, insieme al responsabile della maxi-emergenza Mario Raviolo.

Oltre 5.400 persone hanno ricevuto cure all'interno dell'ospedale in 28 giorni, 32 i bambini nati di cui 16 cesarei.

"Queste persone ci mettono il cuore - ha dichiarato Cirio -.

Oltre alla professionalità a disposizione di chi ha bisogno. La nostra protezione civile è riconosciuta a livello europeo".

Soddisfazione anche nelle parole dell'assessore Icardi, che ha riconosciuto il grande lavoro degli operatori e annunciato un grosso investimento della Regione per la realizzazione di un magazzino che ospiterà la nuova struttura. "Stiamo lavorando per dare una nuova sede all'Emt2, una sede che sarà costruita nel comune di Fossano, abbiamo appena avuto conferma di uno stanziamento definitivo di 7 milioni di euro per la costruzione dell'edificio che ospiterà il nuovo Emt2 super specializzato che l'Unione europea ha riconosciuto alla Regione Piemonte. Noi lavoriamo e siamo il riferimento nazionale per le emergenze sanitarie", ha spiegato Icardi. "Ancora una volta - ha aggiunto in videocollegamento Gabusi - in una situazione difficile e drammatica, i volontari della Protezione civile piemontese si sono dimostrati straordinari".



