(Pre)visioni. Interminati_spazi, premio Domori e fotografia

(Pre)visioni. Spunti per il possibile è il titolo dell'edizione 2023 del progetto interminati_spazi, che anche quest'anno ha coinvolto via instagram centinaia di partecipanti fotografi da tutta Italia.

Promosso da Domori (Polo del Gusto), azienda produttrice di cioccolato top premium con sede a None, nell'ambito di Domori e la fotografia, l'iniziativa permanente a sostegno e valorizzazione dell'Arte Fotografica, interminati_spazi 2023 si conclude oggi a Torino con l'annuncio dei vincitori e l'inaugurazione della mostra finale, curata da Maurizio Galimberti, direttore artistico del Progetto.

L'esibizione, allestita nella Sala San Josè del Domori Store in Piazza San Carlo a Torino, sarà aperta ai visitatori dal 2 al 15 dicembre (14.00 -17.00). All'evento conclusivo intervengono Riccardo Illy, Presidente del Polo del Gusto, Janluca de Waijer, amministratore delegato Domori, Maurizio Galimberti, direttore Artistico del Progetto, Carmine Festa, direttore Corriere della Sera Torino.

Dai 40 migliori lavori sono stati selezionati i tre vincitori: Marianna Cacciola Vasiliu per la menzione speciale Corriere della Sera Torino, Stefano Corsini per la menzione speciale Domori, Dario Piovera per la menzione speciale Maurizio Galimberti. In premio, una giornata di formazione dedicata alla fotografia, a cura dello stesso Galimberti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA