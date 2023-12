Pernigotti, Rinascimento Italiano, fashion film su gianduiotto

Per il nuovo piano di comunicazione Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria) propone anche il fashion short film 'Rinascimento Italiano'. Presentato a Milano, per la regia di Riccardo Denaro con la produzione di Elive. In poco meno di due minuti condensa lo spirito di rinnovamento, l'eterna passione per l'alta qualità e, soprattutto, la specializzazione nel Cioccolato Gianduia. Narra una storia affascinante ambientata in una villa del Seicento, in un contesto volutamente iconico e surreale, seguendo le traiettorie dei partecipanti a una festa. Magico l'inseguimento tra un corteggiatore instancabile e un'incantevole figura femminile che si fa desiderare e sfugge, per poi cedere all'unico irresistibile piacere: l'esperienza di gusto del Gianduiotto Pernigotti.

Colonna sonora è la nuova sound identity di Pernigotti, il primo progetto di audio-branding nel mondo del cioccolato in Italia. E' realizzata da BrandMozart.

"Con questo nuovo progetto intendiamo comunicare il rinnovamento del brand e promuovere i nostri prodotti di alta qualità a consumatori di diverse fasce d'età, tra i 25 e i 54 anni", sottolinea Luigi Leonetti, Marketing & Sales director di Pernigotti e Walcor.

Il progetto, realizzato con l'agenzia di comunicazione Akuna Matata, sarà on air per tutto dicembre nei formati short film da 2 minuti e web spot da 30 secondi. A ciò si aggiungono un'attività capillare di viral marketing e la diffusione di contenuti speciali e video inediti di backstage, che popoleranno i touch point digitali di Pernigotti nel periodo di avvicinamento al Natale.



