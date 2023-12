'Moncalieri in luce', il centro storico s'illumina per le feste

Anche quest'anno Moncalieri si illumina con la speciale scenografia delle feste natalizie. Fino al 7 gennaio, dal tramonto a notte fonda, il centro storico della città diventa ancor più affascinante grazie all'illuminazione artistica diffusa di 'Moncalieri in luce'. Dal Castello Reale al Ponte dei Templari, da piazza Vittorio Emanuele II a Porta Navina è tutto un palcoscenico di suoni, arte e colori a cielo aperto. È la neve, "tra poesia, arte e scienza", il tema di quest'anno, filo conduttore delle grandi proiezioni statiche e dei due videomapping in piazza del Municipio. Qui la statua del dio Nettuno si animerà per diventare il "Saturnio parlante".

L'illuminazione artistica diffusa è un invito a scoprire il fascino dei vicoli e dei palazzi storici dell'antico borgo, dal Po fino alla collina.

L'8 dicembre è in programma l'apertura del Villaggio di Babbo Natale al PalaExpo in piazza del Mercato, con mercatino, pista di pattinaggio, giostre e spettacoli per bambini. E dal 19 dicembre ci sarà la 9/a edizione di 'Presepi dal Mondo', la mostra a cura della Famija Moncaliereisa dedicata alla rappresentazione della Natività di Gesù, con oltre 100 esemplari provenienti da ogni parte del mondo.



