Kyle Eastwood al Tff, 'sarebbe bello comporre per un thriller'

"Sono molti i film di cui mi sarebbe piaciuto comporre le musiche. 'Nuovo cinema Paradiso', per esempio, ha una colonna sonora straordinaria, ma tutto quello che ha fatto Morricone avrei voluto farlo io. Una cosa che non ho mai fatto e credo sarebbe divertente fare è comporre le musiche per un thriller o un horror, un genere dove puoi andare in qualunque direzione. E mi piacerebbe comporre le musiche come erano le colonne sonore jazz di un tempo, ma oggi non è più molto possibile". A raccontare la sua passione per la musica e il cinema è Kyle Eastwood, protagonista oggi di una masterclass al Torino Film Festival. Compositore e musicista jazz, che questa sera si esibirà in un concerto ai Murazzi, Eastwood ha legato molta della sua carriera ai film del padre Clint, per il quale ha composto nove colonne sonore. E fra queste, rivela, quello che considera "il progetto in cui tutti i pezzi si sono messi insieme quasi magicamente in modo molto organico e armonioso" è il film 'Gran Torino'. "Credo che la musica - dice - sia venuta molto bene, particolarmente adatta, un complemento importante della narrazione. Ne sono molto orgoglioso. Un momento molto bello - ricorda - è stata la registrazione del brano al piano a casa di mio padre". Un padre con cui la collaborazione è stata naturale.

"Ho sempre amato il mio lavoro e lavorare con lui - rivela -, la nostra collaborazione cambiava di volta in volta. A volte era lui a suggerire la melodia che poi sviluppavamo insieme a volte mi dava totale libertà. Mi ha trasmesso l'amore per la musica, per il cinema, ho passato tanto tempo con lui a vedere film e ancora adesso lo facciamo - conclude -. Devo ringraziarlo per questo e spero di aver passato questo a mia figlia. E spero che continui la tradizione di guardare film insieme e amare il cinema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA