Jeep, negli 11 mesi quota al 4,66%, trainano Renegade e Compass

Il brand Jeep (Stellantis) chiude gli undici mesi con una quota complessiva del 4,66%, in crescita di quasi un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2022: tra le passenger cars, Jeep è all'ottavo posto in Italia sia a novembre, sia nel 2023. Renegade 4xe e Compass 4xe - i suv Jeep prodotti in Italia presso lo stabilimento di Melfi - hanno un ruolo di primo piano e collocano Jeep al primo posto nell'anno nel mercato dei veicoli plug-in hybrid con una quota che supera il 16%. Molto positiva la performance di Jeep Avenger - disegnato presso il Jeep Design Studio di Torino, primo suv Jeep 100% elettrico, Auto dell'Anno 2023, - che per il secondo mese consecutivo si conferma il B-Suv più venduto.

"Concludere anche il mese di novembre con la leadership nel comparto plug-in hybrid è coerente con un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha portato il brand Jeep a evolvere sino a porsi come riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra. Abbiamo primeggiato nei full year 2021 e 2022 e con continuità nell'anno in corso: Jeep offre ormai un'ampia scelta di modelli elettrificati, con tecnologie differenti, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade, come dimostra la recente adozione della tecnologia e-Hybrid su Avenger per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni" commenta Novella Varzi, country manager di Jeep Italia.



