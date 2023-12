Da questa mattina alle 6.30 i vigili del fuoco di Torino sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio in una ditta tessile di Bricherasio, nel Torinese. Sul campo ci sono cinque squadre, anche per per evitare che le fiamme raggiungano una falegnameria vicina alla ditta.

Una colonna di fumo nero ben visibile dalla strada si è alzata in cielo.



