Gl events, 'aspettiamo proposte concrete e un chiaro calendario'

Gl events ribadisce che "desidera mantenere Torino e il Piemonte forti, competitivi e attrattivi e quindi intende continuare a investire sul territorio, ma non può più farlo da sola". Per questo chiede "un nuovo modello di lavoro" e si aspetta che "gli enti locali siano fonte di proposte e attivamente coinvolti nella gestione della sede".

Aggiunge di essere aperta alle possibili soluzioni, "purché l'impegno dei rappresentanti pubblici si traduca in proposte concrete con un chiaro calendario dei prossimi mesi". "È questo il senso della 'scadenza' del Salone del Libro, una data che viene posta come obiettivo di lavoro, che aiuti tutti a non indugiare oltre, ma a programmare per traguardi: la gestione del tempo e della produttività è essenziale per il successo e la crescita di un'organizzazione" spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia, oltreché di Hungexpo.

Gl events ricorda di avere dimostrato l'efficacia del modello pubblico/privato in tutte le strutture che gestisce nel mondo. Proprietario del Lingotto Fiere, è a Torino da quasi 15 anni. "Negli ultimi quattro abbiamo avuto molteplici incontri e tavoli di lavoro con le autorità locali di Torino e del Piemonte, al fine di rendere più performante un modello di gestione che rappresenta un caso unico in Italia" osserva Christophe Cizeron, amministratore delegato di Gl events Venues.

"Abbiamo avanzato più proposte, nessuna ha avuto seguito -.afferma Cizeron - e la situazione attuale non può persistere.

Al di là del sostegno ad alcuni eventi che si svolgono nel polo fieristico, occorre che le istituzioni forniscano segnali concreti del loro interesse per garantire lo sviluppo futuro del sito e l'attrattività economica locale, sia che si tratti di un rilevamento della struttura, con un acquisto a prezzo di mercato, sia che si tratti della creazione di una società mista o di un altro tipo di impegno finanziario che rifletta l'ambizione delle istituzioni per il territorio".



