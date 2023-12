E' morto a 62 anni Federico Rolando, sindacalista dei tassisti

E' morto Federico Rolando, sindacalista dei tassisti, ex portavoce nazionale del sindacato Federtaxi Cisal. Aveva 62 anni. Nel 2021 era entrato in politica con il centrodestra ed era stato nominato nel consiglio della Circoscrizione 1. Era stato colpito da un'ischemia il 18 novembre scorso.

"È con profonda tristezza che annunciamo la prematura scomparsa del collega e amico Federico Rolando, tassista devoto al suo lavoro, impegnato nel sindacato e in politica" ha scritto Federtaxi sulla pagina web.

Rolando è stato a lungo in prima fila nelle battaglie combattute dai tassisti a Torino, come quella di cinque anni fa contro l'espansione di Uber. "Federico ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano, lasciandoci sgomenti per la sua prematura dipartita - prosegue la nota di Federtaxi - Il presidente del sindacato Federtaxi Cisal, Massimo Campagnolo, gli iscritti e tutto il direttivo, esprimono il loro dolore e la vicinanza alla famiglia di Federico, nonché a tutti i colleghi tassisti che hanno condiviso con lui la strada e le battaglie sindacali". .



