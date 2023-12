Due arresti per spaccio di droga nei parchi di Alba

I carabinieri di Alba (Cuneo) hanno effettuato nei giorni scorsi due arresti a carico di altrettanti spacciatori, entrambi giovanissimi, sorpresi nei parchi della città langarola.

Il primo, effettuato nel pomeriggio del 24 novembre, ha riguardato un cittadino albanese di 18 anni, sorpreso durante un controllo nel parco San Cassiano dai militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Alba mentre tentava, dopo averli visti, di disfarsi di 23 dosi di cocaina. Il giovane è stato arrestato in flagranza e giudicato il giorno successivo con rito direttissimo. Il Tribunale di Asti lo ha condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa.

Nel pomeriggio del 28 novembre, la scena si è ripetuta pressoché identica al parco H Zone: un albanese di 19 anni è stato sorpreso dai carabinieri, in possesso di undici dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 313 grammi circa di cocaina, due bilancini e vario materiale per il confezionamento, una pistola giocattolo privata del tappo rosso, oltre a 1.310 euro considerati provento dell'attività delittuosa. Il giovane è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Asti in attesa di giudizio direttissimo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il parco H Zone e il parco San Cassiano sono molto frequentati dai cittadini albesi con bambini, e nel primo caso è assai prossimo a una scuola (il locale liceo scientifico), ragione per cui l'arma dei carabinieri ha incrementato i controlli e la propria presenza in zona, nel tentativo di restituire una maggiore tranquillità ai cittadini.



