Concerto di Natale al Lingotto, sul palco Malika Ayane

Torna l'appuntamento musicale che dal 1984 caratterizza la fine d'anno del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriali Torino: questa sera - 1 dicembre - l'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto ospita il tradizionale Concerto di Natale organizzato dai rappresentanti under 40 dell'imprenditoria torinese, che propone l'esibizione della cantautrice Malika Ayane ed è frutto di una collaborazione con il Fondo Alberto e Angelica Musy. Lo spettacolo a inviti - presenti in sala i rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e dell'associazionismo cittadino - è finalizzato a sostenere l'attività svolta nell'ambito della formazione e del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Nel corso della serata sarà lanciata una campagna di raccolta fondi a supporto del progetto.

"L'iniziativa di stasera è soltanto un punto di partenza che si svilupperà con attività di formazione e accompagnamento gestite dal Fondo e da un'attività di reinserimento lavorativo che cercheremo di supportare con le nostre aziende. Il ruolo dei giovani imprenditori è anche questo: contribuire concretamente ai bisogni della comunità" spiega la presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Barbara Graffino. "Il lavoro restituisce dignità a individui che durante la detenzione hanno recuperato il senso della legalità e sono determinati a rimettersi in gioco. Il Fondo Musy crede nelle seconde possibilità come espressione della nostra umanità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA