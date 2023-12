Coca-Cola a Torino con il Christmas Tour per il Banco alimentare

Il 6 dicembre il Coca-Cola Christmas Tour arriverà a Torino per sensibilizzare su quanto sia importante coltivare valori come gentilezza, generosità e condivisione. Dalle 11 alle 20 piazza Vittorio Veneto ospiterà il Coca-Cola Truck 100% elettrico, grazie alla collaborazione con Volvo Trucks, e si trasformerà in una Coca-Cola Christmas Area, dove i visitatori potranno immergersi nell'atmosfera natalizia e partecipare a iniziative solidali.

All'interno della Christmas Area saranno proposte attività in pieno spirito natalizio e grazie alla Coke App si potrà accedere al quiz "Scopri il Babbo Natale che è in te", mentre un Food Truck darà la possibilità di gustare della pizza accompagnata da Coca-Cola e di donare a favore delle attività del Banco alimentare. Saranno presenti i volontari dell'associazione per raccogliere fondi.

Anche quest'anno dunque Coca-Cola rinnova il suo sostegno al Banco alimentare per aiutare chi è in difficoltà attraverso un'iniziativa che permetterà la distribuzione di generi alimentari per oltre un milione e mezzo di pasti. Questa partnership negli ultimi sette anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 14 milioni di pasti. "Vogliamo far riscoprire la gioia dei piccoli atti di solidarietà. Per questo siamo onorati di continuare a sostenere il grande lavoro che svolge il Banco alimentare, anche a livello locale, supportando i volontari della città di Torino" ha dichiarato Cristina Camilli, direttrice comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità di Coca-Cola Italia.

Il Coca-Cola Christmas Tour intende ribadire "il percorso costante dell'azienda verso un'economia sempre più circolare e nella sensibilizzazione dei consumatori sul tema del riciclo. Il personale dedicato gestirà infatti delle lattine per bevande consumate durante l'evento, che saranno conferite al consorzio Cial, che, con l'adesione al progetto internazionale Ogni Lattina Vale (Every Can Counts) si occuperà del loro avvio al riciclo al termine della giornata. Radio ufficiale dell'evento sarà Radio 105 e dopo Torino, il Coca-Cola Truck 100% elettrico proseguirà a Roma e a Catania.



