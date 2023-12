Al via selezione del direttore del consorzio Residenze sabaude

E' partita ufficialmente la selezione per il futuro direttore del consorzio delle Residenze reali sabaude che dovrà sostituire l'attuale direttore, Guido Curto, in scadenza, dopo cinque anni, nell'agosto del prossimo anno.

Il consorzio delle Residenze reali sabaude, partecipato da ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Venaria Reale, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione 1563 per l'Arte e la cultura, che comprende, tra le altre, anche la Reggia di Venaria, ha pubblicato oggi l'avviso per la selezione della figura del direttore. Il bando è internazionale, e anche extra Ue.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2024. Sono previsti vincoli di età anagrafica: il candidato non dovrà superare i 65 anni di età nel corso dei cinque anni della carica.



