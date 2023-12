Al Teatro Carignano va in scena Fred! regia di Brachetti

Al Teatro Carignano debutta, martedì 5 dicembre, alle 19.30, lo spettacolo Fred!, scritto da Matthias Martelli, per la regia di Arturo Brachetti. In scena Matthias Martelli, il trombettista Fabrizio Bosso e il crooner Walter Ricci, insieme ad Alessandro Gwis (pianoforte), Mattia Basilico (sassofono), Matteo Rossi (contrabbasso), Luca Guarino (batteria). Lo spettacolo, coprodotto da Enfi Teatro insieme al Teatro Stabile di Torino e Il Parioli, resterà in scena per la stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 17 dicembre.

Il teatro di Matthias Martelli, che unisce gestualità, mimica e parola, incontra la rivoluzionaria musica di Buscaglione nell'interpretazione vocale di Walter Ricci e impreziosita e la tromba di Fabrizio Bosso. Al pianoforte Alessandro Gwis, Matteo Rossi al contrabbasso, Mattia Basilico al sassofono e Luca Guarino alla batteria. Grazie alle visionarie invenzioni registiche di Arturo Brachetti, Fred! accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di Buscaglione.



