Al Gioiello La signora omicidi con Paola Quattrini

E' in programma dal 7 al 10 dicembre al teatro Gioiello a Torino La signora omicidi, commedia ricca di humor e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, Dal celebre racconto di William Rose e ispirato all'omonimo film di Mackendrick, Lady Killers, Mario Scaletta ha tratto l'adattamento teatrale.

La commedia è ambientata in una Londra anni Cinquanta, città che fa da sfondo all'improbabile incontro fra Louise Wilberforce, arzilla e svanita affittacamere, e il misterioso professor Marcus , presunto musicista, in realtà capobanda di un gruppo di pericolosi malviventi che Louise Wibelforce finirà per smascherare. Nei panni della svanita ed arzilla Louise Wilberforce e del misterioso professor Marcus, Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri diretti da Guglielmo Ferro.

Il 6 dicembre alle 21, sempre al Gioiello, andrà in scena Black History Revisited, regia di Federico Sacchi. Un viaggio dal blues di Blind Willie Johnson e il jazz di Billie Holiday fino all'hip-hop di J Dilla e Common, passando per Miles Davis, John Coltrane, Nina Simone, James Brown, Marvin Gaye, Stevie Wonder, la disco, la techno di Detroit e la House di Chicago.





