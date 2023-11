World Aids Day, ad Asti 270 pazienti in cura

In occasione del World Aids Day, celebrato nel mondo ogni anno il 1 dicembre, anche l'Asl di Asti scende in campo ribadendo l'importanza della prevenzione.

La struttura di malattie infettive dell'Asl di Asti ha attualmente in cura 270 pazienti con infezione da Hiv, mentre l'ambulatorio per le malattie sessualmente trasmissibili, che fa parte della rete regionale, dall'inizio dell'anno ha effettuato 600 visite. Il test Hiv si può eseguire con accesso diretto e in forma anonima e gratuita.

"È fondamentale che le persone esposte a un contatto a rischio, entro 18 mesi, effettuino il test Hiv e, in caso di positività, inizino subito il percorso terapeutico - sottolinea l'equipe delle malattie infettive astigiana -. I farmaci attualmente utilizzati e le strategie terapeutiche adottate permettono ormai di tenere sotto controllo l'infezione e concedono un'aspettativa di vita analoga a quella dei soggetti non infetti".



