Verbania, indagine su rete spaccio porta in carcere un uomo

Un uomo di nazionalità bulgara, ritenuto uno dei vertici di un consolidato giro di spaccio tra Verbano e Cusio (nella provincia del Vco), è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per droga ed estorsione. Nei confronti di un'altra persona, anch'essa originaria dell'est Europa e che attualmente non risulta in Italia, sarà spiccato un mandato di arresto internazionale. È l'esito di un'attività di indagine condotta dagli agenti della squadra mobile di Verbania e del commissariato di Omegna.

L'operazione, denominata Sparta, è iniziata lo scorso febbraio con l'arresto in flagranza di due uomini, trovati in possesso di 15.400 euro, 200 grammi di cocaina e oltre un chilo di hashish. Le successive indagini hanno portato a scoprire che i due presunti leader, già noti alle forze di polizia per episodi di aggressioni, da anni distribuivano la droga avvalendosi di una fitta rete di collaboratori, tra i quali giovani e incensurati, e di 'cavallini' incaricati di riscuotere le somme e, talvolta, loro stesse vittime di intimidazioni e minacce.

Complessivamente sono stati sequestrati più di 35.000 euro, banconote di valuta estera, più di 6 chilogrammi di hashish e oltre 600 grammi circa di cocaina, un machete, una balestra e due pistole a salve. Inoltre erano stati già arrestati in flagranza di reato, sia per spaccio sia per estorsione, sei giovani. Altri quattro sono stati denunciati per piccolo spaccio e ulteriori tre segnalati.



