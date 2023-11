Truffe, protocollo d'intesa carabinieri-supermercati Gulliver

Repressione, ma anche prevenzione.

Da qui nasce la firma, oggi a Casalnoceto (Alessandria) negli uffici della Alfi, di un protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri - con il comandante provinciale colonnello Massimiliano Rocco - e la catena di supermercati Gulliver - con Pietro Lugano, presidente del Cda della società e anche fondatore - contro le truffe alle fasce più deboli. Realizzato un volantino con consigli utili, distribuito insieme allo scontrino di pagamento alle casse dei 25 punti Gulliver.

Previsti anche manifesti all'esterno e all'interno dei supermercati.

Un piccolo segnale, con il quale si punta a far capire la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza possibili per evitare di essere depredati. Un'ulteriore campagna che cerca di catturare e intervenire su una fascia di popolazione che non va in chiesa - dove l'Arma ha già fatto informazione - e che non socializza in altri punti di ritrovo.

L'iniziativa sarà proposta anche sul magazine Gulliver nei primi mesi del 2024.



