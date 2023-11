Tff, a Laura Morante il premio speciale Fondazione Crt

Laura Morante, protagonista del film "Folle d'amore - Alda Merini" di Roberto Faenza, in anteprima il 1 dicembre al Torino Film Festival, sarà insignita del Premio speciale Fondazione Crt 41esimo Tff. Il riconoscimento è dedicato alle personalità femminili del cinema che, con il loro talento, hanno reso grande quest'arte in Italia e nel mondo. "Siamo orgogliosi di assegnare il Premio speciale Fondazione Crt a Laura Morante, protagonista del mondo dell'arte e della cultura contemporanea, espressione del migliore cinema italiano in una prospettiva anche internazionale. Insieme al suo indiscusso talento di attrice, vogliamo premiare anche il coraggio di sperimentare e di lavorare con nuovi autori, valorizzandoli con il contributo della propria esperienza: un impegno coerente con la mission della Fondazione Crt a favore dei giovani" afferma il segretario generale della Fondazione Crt Andrea Varese. "Laura Morante ha proposto con i grandi successi di una stupenda carriera tanti diversi volti di donna che sanno essere al tempo stesso delicati e forti, ironici e drammatici. È un nome del cinema italiano conosciuto anche all'estero, soprattutto in Francia. Ha raccontato donne importanti come Sibilla Aleramo e adesso Alda Merini, ha proposto commedie, thriller, film sentimentali lavorando più volte con i nomi più importanti del nostro cinema, da Pupi Avati a Nanni Moretti, da Paolo Virzì a Bernardo Bertolucci, da Carlo Verdone a Gabriele Muccino collezionando una serie di personaggi che la confermano attrice completa, versatile, affascinante" spiega il direttore del Tff Steve Della Casa, nella motivazione del Premio.



