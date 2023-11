Sciopero treni: a Biella due soppressioni extra sciopero

Disagi per lo sciopero, ma anche per problemi sulla rete ferroviaria stamattina a Biella per i pendolari. Alle 6 ci sono stati due treni soppressi e sostituiti dal bus, ma in questo caso non riguardava lo sciopero annunciato dai sindacati.

Altre corse sono state soppresse sia sulla linea per Santhià che per Novara in mattinata.

Già nei giorni scorsi c'erano stati disagi sulla rete ferroviaria: la scorsa settimana il diretto Biella-Torino era rimasto fermo nelle campagne di Salussola. Ieri invece non era partito il treno delle 5.38 per Novara da Biella San Paolo.





