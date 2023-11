Raee nelle scuole torinesi, raccolti oltre 300 chilogrammi

A Torino la corretta raccolta differenziata passa anche da scuola. Con oltre 300 i chilogrammi di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti dalle undici scuole che vi hanno aderito, si è conclusa oggi con una premiazione la campagna 'Riciclare i Raee è una bella storia!', promossa da Erion Weee, il consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione di questi rifiuti speciali, in collaborazione con l'Amiat gruppo Iren e con il patrocinio della Città.

La campagna ha compreso anche affissioni e incontri formativi nelle scuole in collaborazione con Eduiren, durante i quali esperti del settore hanno incontrato più di 900 studenti per parlare di economia circolare e riciclo dei Raee. Negli istituti scolastici coinvolti, sono stati inoltre posizionati contenitori per la raccolta straordinaria dei piccoli Raee, che ha portato ai 300 chilogrammi citati. In premio le scuole hanno ricevuto buoni da 500 euro per l'acquisto di materiale scolastico. "Le nuove generazioni - sottolinea Paola Bragantini, presidente dell'Amiat - possono contribuire in modo significativo alla diffusione delle buone pratiche".



