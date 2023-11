Nova Coop con l'Istituto di Candiolo, la spesa contro il cancro

Una spesa come alleata per battere il cancro. Per il quinto anno consecutivo Nova Coop dedica il periodo delle festività di fine anno al sostegno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute di tutta la comunità piemontese. Per tutto il mese di dicembre l'1 per cento del valore di vendita del prodotto a marchio Coop confezionato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per dotare l'Istituto di Candiolo - Irccs di un angiografo digitale per la radiologia interventistica. Saranno interessati tutti i 68 punti vendita Nova Coop del Piemonte. Nelle passate edizioni sono stati raccolti oltre 510 mila euro. La collaborazione riguarda anche attività d'informazione, prevenzione e crescita culturale. La prima di queste è stata una campagna di visite di prevenzione riservata ai soci Coop per i tumori del distretto testa collo: la prima campagna di screening ha erogato 1.800 visite gratuite.

"La tutela della salute è tra gli obiettivi statutari della cooperativa e quindi intendiamo ragionare su progetti che possano esprimere valore sia oggi sia per il futuro. Per questo anche quest'anno rinnoviamo la possibilità di mettere ciò che caratterizza maggiormente la nostra capacità di proposta commerciale, il prodotto a marchio, al servizio di un obiettivo di salute che vada a vantaggio ancora una volta dell'intera comunità piemontese. L'iniziativa proseguirà anche il prossimo anno" spiega Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop. "La collaborazione tra Nova Coop e la nostra Fondazione ha contribuito in questi anni a sostenere le attività di cura e ricerca sul cancro dell'Istituto di Candiolo - Irccs, consentendoci di potenziare le dotazioni tecnologiche. Le tecnologie di ultima generazione sono un aiuto fondamentale per curare sempre più persone e nel migliore dei modi, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Questa collaborazione dimostra che solo insieme possiamo fare di più e meglio" commenta Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.



