Neve in montagna in Piemonte, qualche fiocco in collina Torino

Imbiancate come da previsioni le montagne del Piemonte e qualche fiocco è sceso anche in alcune zone della collina di Torino, come a Superga. Le previsioni meteo del resto annunciavano la neve a partire dalla serata di ieri, iniziando dalla fascia montana e pedemontana alpina per estendersi nella notte sul resto della regione, ma sporadiche sul basso Piemonte. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha dato la quota neve fino a 200-400 metri in pianura fino a metà mattina di oggi, con la previsione però poi di risalire rapidamente oltre i 1.000 metri.

Dal pomeriggio e fino a domani sono in programma piogge e nevicate in attenuazione sulle pianure, mentre resteranno persistenti a ridosso delle Alpi, nevose oltre i 1.500 metri. Da sabato una rotazione delle correnti da nord, aveva annunciato l'Arpa, favorirà un miglioramento del tempo, con rinforzi di foehn nelle vallate e sul settore orientale.



