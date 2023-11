Un'auto è finita nel torrente Curone a Volpedo (Alessandria) e per salvare una donna e il figlio, all'interno del mezzo, sono intervenuti i vigili del fuoco, e carabinieri della stazione locale e personale del 118.

L'incidente si è verificato in località Principessa del comune di Gremiasco (Alessandria), in Val Curone.



