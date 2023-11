Il Piccolo Principe, nuovo allestimento al Piccolo Regio Puccini

Sono in vendita da oggi i biglietti per 'Il Piccolo Principe', l'opera per bambini e famiglie in scena al Piccolo Regio Puccini di Torino dal 12 gennaio prossimo.

Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro Regio in collaborazione con il Conservatorio Verdi di Torino e il Conservatorio Vivaldi di Alessandria. La musica è di Pierangelo Valtinoni; il libretto di Paolo Madron. Il maestro Claudio Fenoglio dirige il Coro di voci bianche e l'Orchestra del Teatro Regio, di cui fanno parte allievi delle classi di strumento del Conservatorio torinese. La regia è di Luca Valentino, Claudio Cinelli firma scene e direzione animazione pupazzi, i costumi sono di Laura Viglione, le luci di Davide Milani.

Il sodalizio artistico tra il compositore Pierangelo Valtinoni e il librettista Paolo Madron, negli ultimi venti anni ha dato vita a creazioni premiate dal riconoscimento del pubblico di tutto il mondo: a iniziare da 'Pinocchio' per arrivare a 'La regina delle nevi', 'Il mago di Oz', 'Alice nel paese delle meraviglie'.

Il racconto di Antoine de Saint-Exupéry, divenuto un classico della letteratura per ragazzi, è ora un'opera musicale, in cui storie di amicizia e di amore si intrecciano in un viaggio educativo e sentimentale alla ricerca e alla scoperta del senso della vita.



