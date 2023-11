Il Gypsy Gospel Choir apre la stagione dei concerti di Natale

Non solo musical alla Gypsy Academy di Torino. In vista del Natale, i giovani talenti del Gypsy Gospel Choir terranno un concerto il 3 dicembre al Teatro San Barnaba, inaugurando così la serie di live natalizi che si susseguiranno sotto la Mole. Sul palco, 42 interpreti guidati da Marta Lauria (docente della Gypsy vissuta a Boston) e dal maestro Aurelio Pitino.

Aurelio Pitino, autore e grande vocalist, è considerato il massimo esponente nazionale di canto gospel. Oltre ad essere l'ideatore del Gospel Jubilee Festival, evento internazionale che da 25 anni si tiene annualmente a dicembre, vanta partecipazioni a festival, tour ed eventi in Europa, negli Stati Uniti e in centro e sud America, oltre che a eventi trasmessi in mondovisione, programmi tv quali 'Che tempo che fa', dove ha accompagnato Andrea Bocelli, e il Festival di Sanremo, 2014 in cui ha affiancato Raphael Gualazzi.



