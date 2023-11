'I volti dell'Ance', cantieri in mostra a Cuneo

Una galleria di 95 immagini e un omaggio al coraggio, all'iniziativa degli imprenditori e al saper fare delle maestranze di cantiere, luogo in cui le "cose" prendono forma, grazie alla dedizione, alla passione e all'attenzione di chi lavora. Questo è lo spirito della mostra "I volti dell'Ance", promossa dall'associazione dei costruttori cuneesi e curata dal fotografo professionista Andrea Migliore.

Questa sera si è tenuta l'inaugurazione ufficiale, nello spazio Varco di via Pascal a Cuneo.

Il presidente del costruttori edili cuneesi Gabriele Gazzano ha illustrato la genesi dell'esposizione, da cui è tratto un volume fotografico d'autore che verrà regalato agli associati: "Negli scatti si legge non solo la tecnica, ma anche la storia di una persona e di un'azienda". Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco di Cuneo Luca Serale, della presidente di Ance Piemonte Paola Malabaila e del direttore di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio, a salire sul palco è stato l'artefice degli scatti, Andrea Migliore, che ha ringraziato le aziende coinvolte al termine di un anno di lavoro insieme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA