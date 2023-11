Holy Shoes, la tirannia del desiderio in una scarpa

Holy Shoes è una sorta di gradevolissima commedia nera dell'esordiente Luigi Di Capua (uno dei componenti del trio comico The Pills insieme a Matteo Corradini e Luca Vecchi) che ha come protagonisti quattro personaggi la cui vita viene smossa, decantata o rovinata dal culto delle scarpe simbolo e feticcio del potere degli oggetti su di noi. Nel film, fuori concorso nella sezione La prima volta al 41/o Torino Film Festival, troviamo così Carla Signoris, una grigia signora sposata che dirotta totalmente la sua vita dopo aver incontrato per puro caso delle scarpe nere tacco dodici. E per la donna, che ha sempre portato ballerine, indossare quelle scarpe diventerà un'altra possibile vita che non ha mai vissuto.

C'è poi il quarantenne Simone Liberati che quelle scarpe le vende, un uomo separato, del tutto immaturo ed eterno figlio di un ingombrante generale. Infine, una mitica sneaker da mille euro è invece protagonista di due storie: quella di un ragazzo di quattordici anni che ne regala una falsa alla sua bella, non senza tragiche conseguenze, e quella di una ragazza cinese che pensa che con il commercio delle fake potrà finalmente riscattare il sogno di andare a studiare negli Usa.

"Holy Shoes - spiega il regista - vuole raccontare uno degli aspetti più intriganti e potenti della società contemporanea: la tirannia del desiderio. Il desiderio di essere ciò che non siamo, il desiderio di possedere ciò che non abbiamo. Siamo tutte anime desideranti, e nella società dei consumi il desiderio è il motore che muove tutte le cose".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA