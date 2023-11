Gl Events, basta indugi sul polo fieristico del Lingotto

"Abbiamo chiesto alle istituzioni di sostenere i nostri eventi, ma il nostro auspicio è caduto nel vuoto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è di pochi giorni fa, quando Città e Regione hanno annunciato il ritorno del Salone dell'Auto a Torino il prossimo settembre, un ottimo risultato che però non tiene conto del fatto che abbiamo già in programma una fiera dedicata all'auto in aprile. Dov'è la collaborazione? Dov'è il sistema Torino-Piemonte?". E' polemico Christophe Cizeron, amministratore delegato di Gl events Venues, che fa il punto sul Lingotto Fiere con l'amministratore delegato di Gl events Italia, Gàbor Ganczer.

Cizeron sottolinea l'impegno del Gruppo leader di mercato e quotato alla borsa di Parigi, nella concertazione di eventi sempre più trainanti e rappresentativi del tessuto economico, che però non vedono adeguato supporto da parte delle istituzioni locali. In questo anno molto è stato fatto: oltre 1 milione i passaggi (visitatori, operatori professionali, espositori, lavoratori) in 40 eventi corporate, culturali, sportivi, convention, congressi e molto altro, segnando un +30% di manifestazioni ospitate nei 100.000 metri quadrati del polo fieristico. L'imponente struttura composta da 3 padiglioni e dall'Oval Lingotto, quest'ultimo non di proprietà ma in gestione, è la più grande location del Nord-Ovest, capace di accogliere eventi come il Salone del Libro, Artissima e Festival dell'Oriente.

"Stupisce davvero leggere le dichiarazioni dei vertici di Gl Events, che lamentano la solitudine e il presunto disinteresse degli enti locali nei confronti loro e del centro fiere quando, nei mesi scorsi, ci sono stati incontri e interlocuzioni a diversi livelli, e ancora negli ultimi giorni si stavano programmando nuovi appuntamenti". A dirlo sono gli assessori al Patrimonio di Regione Piemonte, Andrea Tronzano, e ai Grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta. "Il polo fieristico di Torino per Comune e Regione è strategico e siamo sempre disponibili a valutare proposte concrete, ma senza ricatti o ultimatum. In questi anni - proseguono - sono stati analizzati diversi scenari di collaborazione con il gruppo. Al momento la proposta più concreta che ci è stata formulata è stata quella dell’acquisto del centro fieristico da parte degli enti locali (a una cifra per altro fuori mercato e non nelle disponibilità degli enti stessi). Va per altro ricordato che la maggior parte degli eventi che si svolgono oggi al centro fiere, a partire dal Salone del libro, sono sostenuti direttamente, o tramite contributi a terzi, dagli enti locali e dalle istituzioni del territorio confermando quindi un interesse verso la vitalità della struttura. Interessi che fino a questo momento non sembrano emergere invece da parte di Gl Events da cui non si sono visti, ad esempio, reali investimenti sull'adeguamento dei padiglioni e sui servizi collegati".

