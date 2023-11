'Dentro' al Teatro Astra, quando la violenza si fa segreto

'Dentro', in scena dal 5 dicembre al Teatro Astra di Torino per la stagione di Fondazione Tpe, "non vuole essere - spiega la regista Giuliana Musso - un teatro d'indagine, è l'indagine stessa, quando è ancora nella vita, non è un lavoro sulla violenza, ma sull'occultamento della violenza.

È la storia di una violenza che si consuma tra le mura di una casa, di un abuso che nessuno vuole vedere. Come è capitato e capita in migliaia di interni casalinghi. Ancora oggi".

Su un palco tinto di rosso, il colore della rabbia che provoca l'ingiustizia, il testo prende spunto da fatti, sentenze e interviste reali.

Ci sono una ragazza abusata dal padre, un padre 'buono' e una madre 'cieca'.

"E' la storia di una verità chiusa dentro ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto, - spiega ancora la regista - di un'esperienza difficile da ascoltare, di una madre che scopre la peggiore delle verità. È la storia di una figlia che odia sua madre e di un padre innocente fino a prova contraria. E ancora di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità. Il segreto ha un contenuto preciso e un fine positivo: protegge qualcosa o qualcuno. Il segreto silenzia una verità che potrebbe danneggiare degli innocenti. Anche la censura - conclude Musso - ha un contenuto preciso ma il suo fine è contrario a quello del segreto, danneggia gli innocenti, protegge vili interessi. Il tabù invece è il puro terrore di sapere, per questo il suo contenuto rimane ambiguo e indeterminato. La violenza sessuale è un segreto che permane tutta una vita dentro alle case, dentro agli studi dei medici, degli psicoterapeuti o degli avvocati, in quelle dimensioni private in cui le vittime possono restare confinate senza venire riconosciute".



