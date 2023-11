Candiolo, pronto a gennaio il nuovo laboratorio Onco-Lab

Sarà pronto a gennaio il nuovo laboratorio Onco-Lab, nell'ambito del primo lotto di lavori per l'ampliamento dell'Istituto di Candiolo che comporta complessivamente 40 milioni di investimento. Qui si faranno sperimentazioni per studiare nuove soluzioni farmaceutiche. I 3.000 metri quadri dell'Onco-Lab si aggiungono ai 12.000 dei laboratori esistenti. Lo ha spiegato Gianmarco Sala, direttore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, a margine della presentazione del progetto di collaborazione con Nova Coop.

Un altro importante investimento - ha detto Sala - riguarda la tomoterapia, apparecchio di radioterapia da 3,5 milioni di euro che arriverà entro aprile. Si affianca a quello analogo arrivato quest'anno dello stesso valore. Sarà pronta, invece, nel 2025 la bio banca per la quale sono stati stanziati circa 8 milioni. Il cantiere Candiolo prevede un ampliamento del 50% degli spazi dell'istituto.

A Candiolo lavorano 800 persone di cui 275 ricercatori, ci sono 39 laboratori, sono 1.300.000 prestazioni ambulatoriali erogate, quasi 9.000 i pazienti ricoverati ogni anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA