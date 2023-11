Torino, protesta ambientalisti al meeting dell'aerospazio

Cinque attivisti di Extinction Rebellion e Fridays for Future si sono appesi questa mattina dal tetto dell'Oval, a Torino, dove si sta svolgendo l'Aerospace and Defence Meeting. Gli ambientalisti reggevano uno striscione con la scritta "Qui si finanzia guerra e crisi climatica". Si tratta della seconda azione degli ambientalisti, dopo quella di ieri, che all'alba si sono calati su tetto, imbragati in sicurezza e si sono appesi a decine di metri da terra con in mano lo striscione, mentre chi è rimasto sul tetto ne aveva uno più piccolo con la scritta 'Stop war now'.

"Ci troviamo in un momento storico in cui le alluvioni, le tempeste, le ondate di calore provocano sempre più vittime, anche in Italia. Diventa quindi impensabile continuare a investire denaro nella direzione opposta, in guerre distruttive e in progetti di colonizzazione di altri ambienti terrestri", spiega Mang, portavoce nazionale di Fridays for Future. "Mentre il pianeta va a fuoco, chi governa preferisce investire in armi", aggiunge Asia di Extinction Rebellion.

Sul posto sono intervenuti con le autoscale i vigili del fuoco.



