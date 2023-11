Stellantis, aprono gli ordini della nuova Jeep Avenger MY24

Da oggi è possibile acquistare la Jeep Avenger MY24, primo suv del brand 100% elettrico che dal suo lancio ha collezionato dodici premi internazionali, tra cui quello di Auto dell'Anno 2023. Presentata al salone dell'automobile di Parigi lo scorso anno, ha raccolto più di 40.000 ordini e si è rivelata fondamentale per incrementare la quota del brand all'interno del segmento B-Suv in Europa.

"Siamo estremamente orgogliosi dell'eccezionale successo della nuova Jeep Avenger in Europa, che vanta già più di 40.000 ordini registrati da parte dei clienti. Ora abbiamo ampliato la nostra offerta con una gamma completa di propulsori e una nuova proposta di allestimenti e optional come l'Open-Air Sky Roof, per assicurare una maggiore libertà di scelta: un tratto tipico del Dna del brand Jeep" commenta Eric Laforge, responsabile del brand Jeep in Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA