Selezionata dall'Esa la missione per il meteo del futuro

E' destinata a gettare le basi per le previsioni meteorologiche del futuro, la missione spaziale Wivern coordinata dal Politecnico di Torino e selezionata per partecipare alla fase finale del programma di osservazione della Terra Earth Explorer dell'Agenzia Spaziale Europea, ora giunto allo sviluppo dell'undicesima missione.

la novità di Wivern, che sta per 'Wind velocity radar nephoscope', è la misura dei venti nelle nubi. Tali osservazioni andranno a colmare la lacuna dell'attuale Sistema di osservazione globale della World Meteorological Organization e verranno assimilate dai maggiori centri previsionali meteo mondiali. Studi preliminari dimostrano infatti che tali misure contribuiranno a migliorare in modo significativo le previsioni del tempo.

A partire dal 2015 Alessandro Battaglia del dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture - Diati dell'ateneo, con Anthony Illingworth, docente all'Università di Reading, ha condotto gli studi scientifici preparatori alla definizione del concetto di missione e quelli di fase Zero e, nei prossimi 18 mesi il Politecnico coordinerà gli studi scientifici di fase A e avrà la leadership scientifica nello sviluppo del simulatore di missione. Oltre al Politecnico di Torino, nel team del progetto europeo sono coinvolti scienziati dell'Università di Reading, di Meteo-France, dell'Ecmwf, del Max Plank Institute di Amburgo, dell'Università di Lipsia, del Dwd di Lindenberg, dell'Università McGill di Montreal, del Cnr di Roma, dell'Università di Versailles Saint Quentin en Yvelines Paris Saclay, del Cnr Canadese e dell'Istituto meteorologico e idrologico svedese.



