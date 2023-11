Prevista neve dalla serata, in pianura fino a 200 metri

Le previsioni meteo annunciano neve sul Piemonte, a partire dalla serata. Le prime precipitazioni - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - sono attese sulla fascia montana e pedemontana alpina, dovrebbero poi intensificarsi nella notte ed estendersi al resto della regione, sporadiche sul basso Piemonte.

La quota neve è prevista fino a 200-400 metri in pianura fino a metà mattina di domani, poi dovrebbe risalire rapidamente oltre ai 1.000 metri. Da pomeriggio di giovedì fino a venerdì piogge e nevicate in attenuazione sulle pianure mentre resteranno persistenti a ridosso delle Alpi, nevose oltre i 1500 metri.

Da sabato una rotazione delle correnti da nord - spiega Arpa - favorirà un miglioramento del tempo, con rinforzi di foehn nelle vallate e sul settore orientale.



