Pantanella (Fsp), urge un reato ad hoc per tutela opere come Tav

Istituire "un nuovo reato ad hoc per la tutela delle opere di interesse strategico nazionale quale la Tav". E' la proposta fatta oggi, in occasione della presenza del capo della Polizia, Vittorio Pisani, dal segretario generale provinciale del sindacato di polizia Fsp, Luca Pantanella.

"Urge un cambio di passo sulla scorta di quello già declamato dal Ministro Matteo Salvini per gli attivisti ambientali fuori controllo. - sostiene Pantanella - Il cantiere dell'Alta Velocità in Val di Susa costituisce da anni un enorme problema di sicurezza per i nostri agenti chiamati spesso al massacro in lotte violentissime, oltre che un costo esorbitante per la collettività per via dell'imponente turnazione annuale che interessa decine di migliaia di poliziotti. In questo modo -prosegue il segretario di Fsp - si distraggono forze preziose dalla vigilanza ordinaria del territorio e dal contrasto quotidiano alla criminalità. Occorrono per i facinorosi che intralciano i maxi-cantieri pene nuove, certe e decisamente più severe", conclude Pantanella.



