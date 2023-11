Ginnastica, a Cuneo le finali nazionali di artistica

Si svolgeranno a Cuneo dal 1 al 3 dicembre le finali dei Campionati italiani Gold, Junior e Senior, di ginnastica artistica, al palazzetto dello sport. La gara conclusiva dell'anno agonistico che porterà in pedana le migliori ginnaste italiane per l'assegnazione dei titoli nazionali di ogni categoria, su indicazione della Federazione ginnastica d'Italia, sarà organizzato dalla Cuneoginnastica, che in questa occasione farà proprio il suo debutto nell'organizzazione di un grande evento di questa disciplina.

Distintasi infatti per aver organizzato per due anni consecutivi una prova del Campionato nazionale di serie A e B di ginnastica ritmica, ora, la società cuneese guidata dal presidente Claudio Adinolfi è pronta a mettersi alla prova - dal punto di vista organizzativo - su un campo di gara nuovo, quello della ginnastica artistica.

Il pubblico potrà così sostenere da vicino anche le giovani atlete di casa della Cuneoginnastica, Sofia Ambrosio, Asia Delfino, Sara Hadouz, Anna Kryoshey e Lucrezia Silvestro, seguite dalla direttrice tecnica della Cuneoginnastica, Ines Camilla.

A contendersi i titoli saranno circa 40 ginnaste per categoria che hanno ottenuto la qualificazione da diversi passaggi regionali e nazionali, per un totale di 200 ginnaste provenienti da 150 società.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA