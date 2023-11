Emma Marrone in concerto a Torino al Cap 10100

Manca poco alla tappa torinese del tour "Souvenir in da club" di Emma Marrone. La cantante salirà sul palco del Cap10100 per tre serate sabato 2, domenica 3 e martedì 5 dicembre, a partire dalle 21, un evento che è andato subito sold-out. "La grande musica torna nei club - dichiara Valentina Gallo, direttrice artistica del Cap10100 -. È una bella occasione ospitare un'artista come Emma Marrone, che ha già stupito con le prime tappe del tour".

La cantante sta riempiendo di colori tutti i club d'Italia portando dal vivo il nuovo album Souvenir, pubblicato nel mese di ottobre. Nel 2010 aveva vinto la nona edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi" e nell'ottobre dello stesso anno era stato pubblicato il suo primo album in studio solista, A me piace così. Nel corso della sua carriera ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, trionfando nell'edizione 2012 con Non è l'inferno. Nel 2014 è stata scelta come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest con il brano La mia città.

Tra gli altri riconoscimenti e premi ci sono un Venice Music Award, un Trl Award, 3 Mtv Awards e 15 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d'oro, di platino e multiplatino. Ha ricevuto anche diverse candidature agli Mtv Europe Music Awards e ai World Music Award.

Nel 2020 la rivista italiana Forbes l'ha inserita tra le cento donne di successo in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA