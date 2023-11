Difesa, programmi Eurodrone e Gcap saranno sviluppati a Torino

I programmi Gcap ed Eurodrone, strategici per la Difesa europea nei prossimi decenni, saranno sviluppati a Torino.

E' emerso durante la Defence Plenary Conference, riunita nell'ambito degli Aerospace and Defense Meeting in corso a Torino all'Oval. Lo hanno spiegato i player industriali e tecnologici coinvolti, primo fra questi Leonardo.

Fondamentale - hanno detto i rappresentanti di Leonardo - il ruolo dei tecnici e degli ingegneri del gruppo che, a Torino e Caselle, sono da tempo a lavoro sullo sviluppo delle tecnologie di frontiera che caratterizzeranno entrambi i progetti. Si tratta di programmi che garantiranno lo sviluppo di tecnologie chiave e di processi produttivi all'avanguardia, sostenendo la filiera piemontese.

Il Gcap, futuro sistema aereo da combattimento, definito come il "sistema dei sistemi", opererà nei cinque domini, aria, terra, mare, spazio e cyber, secondo una struttura stellare nella quale il fighter di nuova generazione sarà la "core platform" connessa con altri "sistemi" periferici, pilotati e non pilotati. Una capacità tecnologica, digitale in tutte le sue componenti, in grado di effettuare le missioni in maniera coordinata e sinergica, attraverso l'ausilio di un'infrastruttura di comando e controllo e di comunicazioni, basata su intelligenza artificiale e super calcolo, architettura combat cloud e datalink cyber resilienti, auto-adattabili e superveloci nel trasferimento di elevati volumi di dati. Il Gcap farà da volano per lo sviluppo tecnologico e per la crescita delle economie dei paesi coinvolti, creando posti di lavoro qualificati e sostenendo gli ecosistemi produttivi lungo tutta la catena di approvvigionamento.

L'Eurodrone, elemento chiave dell'industria della difesa europea, è un sistema aereo a pilotaggio remoto a media altitudine e lunga durata, sviluppato nell'ambito di un programma europeo che coinvolge Italia, Germania, Francia e Spagna. Il programma contribuirà a rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa, fornendo alle Forze Armate sistemi operativi indipendenti ad altissime prestazioni.



