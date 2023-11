Dal pattinaggio al regalo sospeso, a Torino arriva il Natale

Il villaggio di Natale in piazza Solferino, con la pista di pattinaggio e il 'giocattolo sospeso' per i bimbi ricoverati o in difficoltà, in collaborazione con la Nida, 7 nuove illuminazioni nelle circoscrizioni con il contributo di Iren, un videomapping su Palazzo Reale, fatto da 1.300 disegni a tema natalizio dei bambini delle scuole ispirati a Rodari, a fare da sfondo al boschetto di Natale. Sono alcune delle novità del Natale torinese che ripropone anche il calendario dell'avvento, il presepe di Luzzati e l'allestimento di un albero alto 10 metri nel cortile d'onore di Palazzo civico, che accoglierà anche Babbo Natale.

"Anche quest'anno Torino offre un calendario ricchissimo di eventi con alcuni inediti assoluti", sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo che ha presentato le iniziative insieme agli assessori alla Cultura e al Commercio, Rosanna Purchia e Paolo Chiavarino. "Un Natale di luce - prosegue - con le luminarie protagoniste in tutte le circoscrizioni insieme ad abeti decorati. Per una festa diffusa in tutta la città". Fra gli appuntamenti più spettacolari il videomapping in piazza San Carlo, quest'anno a 360 gradi e a tema 'Città fantastica. Favole d'inverno', ogni sera dal 16 dicembre al 7 gennaio. Dal 7 dicembre al via, invece, il villaggio di Natale in piazza Solferino con 34 chalet, la casetta di Babbo Natale e la pista di pattinaggio a tema Universiade Torino 2025, che sarà inaugurata l'8 dicembre con alcune stelle del ghiaccio in collaborazione con la Fisg Piemonte. Numerosi anche gli appuntamenti per famiglie e bambini nelle biblioteche civiche.





