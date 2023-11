Da gennaio operativo treno dall'aeroporto di Torino a Porta Susa

Sarà operativo a gennaio, dopo le vacanze di Natale, il treno che collegherà l'aeroporto di Torino con la città. Il collegamento sarà di Trenitalia che ha vinto la gara, mentre infrastruttura e binari saranno gestiti da Rfi.

Dovrebbe essercene uno ogni mezz'ora con fermate in corso Grosseto, Rebaudengo, Porta Susa e Lingotto, proseguendo - secondo gli schemi del servizio ferroviario - verso Fossano, Alba e Asti in funzione della capacità dell'infrastruttura che Rfi darà. Dall'aeroporto a Porta Susa il treno impiegherà trenta minuti.

"La Regione - spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - ha finanziato la realizzazione di quest'opera con 200 milioni di euro. Il collegamento diretto tra Torino e Caselle rappresenta un salto di qualità straordinario per l'accessibilità dello scalo e per le potenzialità turistiche di questo territorio, ma anche per i collegamenti quotidiani tra le valli di Lanzo e il capoluogo. La prospettiva di avere un aeroporto collegato facilmente con la città è stato già un elemento di attrazione per le compagnie che hanno scelto di aprire nuove rotte e ora, che il collegamento diretto diventa realtà, potrà esserlo ancora di più".

La stazione esiste già, è stata realizzata a inizio anni '90 e al momento è chiusa. E' dentro all'aeroporto: l'accesso è al livello Arrivi alle spalle del parcheggio multipiano, un percorso di duecento metri tutto al coperto.



