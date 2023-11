Cda internazionale per Argotec con Nespoli, Profumo e Laurini

Argotec, azienda del settore spazio con sede a Torino e a Largo negli Usa, conferma la sua vocazione internazionale con un nuovo consiglio di amministrazione misto di profili europei e americani. Entrano nel consiglio, presieduto dall'amministratore delegato e fondatore David Avino, Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, Kathy Laurini, presidente di Osare Spac, già senior advisor per il programma di esplorazione spaziale della Nasa e l'astronauta Paolo Nespoli. Completeranno la squadra altre tre figure di rilievo nazionale e internazionale.

Dal Nuovo Continente arriveranno i profili specializzati nel settore finanziario, legale e tecnico (per quest'ultimo è stata individuata Kathy Laurini). Europei sono invece i profili legati alle istituzioni (Francesco Profumo), alle attività spaziali (Paolo Nespoli) e alla difesa. L'obiettivo è quello di puntare a un'ulteriore crescita dell'azienda che negli ultimi anni ha visto un incremento di personale e fatturato, ha partecipato a missioni storiche e ha ottenuto importanti premi di respiro mondiale. "Ringrazio Francesco Profumo, Kathy Laurini e Paolo Nespoli - afferma Avino - per aver dato la loro disponibilità in questo percorso di crescita che, negli anni, ha visto Argotec trasformarsi dall'ambiziosa idea di un singolo a un'azienda leader di settore che ha contribuito a portare l'eccellenza della tecnologia Spaziale nel mondo. A breve annunceremo anche gli altri membri del cda, così da completare il board e proseguire spediti con gli investimenti che stiamo mettendo a terra. Tra questi, 25 milioni per lo SpacePark alle porte di Torino e altri 15 milioni per il business development negli Stati Uniti, dove prevediamo un nuovo impianto produttivo".

Argotec ha più di 130 dipendenti e un fatturato previsto per il 2023 di 22 milioni di euro, con un ebitda del 16%. Più alte le previsioni per il 2024, con un fatturato di 50 milioni e un ebitda del 20%.



