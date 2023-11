Boom di stranieri all'aeroporto di Torino, 11 mesi da record

L'aeroporto di Torino registra un 2023 da record, con una crescita superiore alla media del settore, grazie a un vero boom di passeggeri stranieri.

I dati sono stati illustrati dall'amministratore delegato Andrea Andorno. "L'aeroporto è un'impresa importante del territorio, non ci piace essere bistrattati. La crescita è dovuta soprattutto agli stranieri, ci sono torinesi che preferiscono altri aeroporti e questo non ci aiuta", ha polemizzato Andorno.

Per l'aeroporto il mese di ottobre con 395.240 passeggeri è stato il miglior ottobre di sempre e ha chiuso una stagione Summer che ha contato 2,8 milioni di passeggeri, stabilendo il primato, in crescita del 25% rispetto all'estate 2019. Nei primi 9 mesi del 2023 l'Aeroporto di Torino è cresciuto del 14,7%, a fronte di una lieve ripresa a livello nazionale dell'1,6% e di una contrazione europea del -3,9% e mondiale del -2,7%.

Sono 718 mila i turisti stranieri arrivati all'aeroporto di Torino nell'estate del 2023, il doppio dell'estate del 2019, quando erano stati 361 mila. In significativo aumento anche il numero di turisti provenienti dall'Italia (+28%). Attraverso l'utilizzo dei big data (analisi della presenza e dei flussi della popolazione in base al dato di posizione sul territorio rilevato sulle celle telefoniche) è stato possibile conoscere il profilo dei passeggeri: sul podio dei mercati esteri per numero di turisti in arrivo, Gran Bretagna, Spagna e Francia, seguiti da Albania, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Svezia, Romania e Danimarca a chiudere la top ten. Seguono Polonia, Irlanda, Lituania, Stati Uniti, Cechia, Marocco, Israele, Malta, Portogallo, Finlandia. Guardando alle novità e alla crescita percentuale più elevata, grazie ai voli Ryanair, si trovano Lituania, Cechia, Israele, Irlanda, Danimarca e Spagna.

L'aeroporto continua a effettuare investimenti, pari a oltre 15 milioni di euro negli anni 2022/2023 sia per migliorare l'esperienza dei passeggeri in aeroporto sia per la sostenibilità ambientale e a cercare. "Trattative con altre compagnie? Sono sempre in corso", ha detto Andorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA