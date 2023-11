Aggredito a Torino dopo un tamponamento stradale, è grave

Si è fermato a un semaforo rosso ed è stato tamponato, poi dall'auto che l'aveva colpito sono scese tre persone e l'hanno aggredito e fatto cadere a terra.

L'episodio è accaduto venerdì scorso a Torino, come riportano dei quotidiani locali, e ora la moglie cerca testimoni con appello dai giornali.

Ad essere stato aggredito è Marco Nebiolo, agente immobiliare di 47 anni, membro del collegio edile dell'Api di Torino e del consiglio direttivo della Fimaa, che ha riportato una frattura al cranio, due grandi ematomi, diversi focolai emorragici ed escoriazioni in diverse parti del corpo, per cui si trova in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Cto di Torino.



Guidava la sua Fiat Grande Punto in corso Unità d'Italia, all'altezza del Museo dell'automobile quando è accaduto l'incidente con una Citroen Xsara. "Ricorda tutto alla perfezione ma non il momento dell'aggressione - racconta la moglie Manuela Mareso -. La sua ultima immagine prima di svegliarsi in ospedale è l'essersi chiuso all'interno dell'automobile, sostiene che nessuno avrebbe potuto aprire dall'esterno e non ricorda di essere sceso".

Non ha alcun dubbio del fatto che a bordo della Citroen ci fossero tre persone, probabilmente padre e madre accompagnati dal figlio. In quei momenti l'uomo ha inviato un messaggio alla moglie: "Ho tamponato, ho chiamato i vigili, volevano menare", che leggendo ha pensato fosse un episodio concluso e soltanto più tardi, non riuscendo a contattare il marito, ha scoperto l'accaduto.





