La memoria della Valsesia in 5 cortometraggi con i Super8

Cinque cortometraggi dedicati alle comunità Walser della Valsesia (Alagna, Riva Valdobbia, Rima, Carcoforo, Rimella), realizzati da cinquanta studenti a partire dai materiali conservati da Superottimisti, l'archivio di famiglia che recupera e protegge la memoria privata attraverso la raccolta di home movies, pellicole amatoriali in formato ridotto. E' il risultato del progetto "Cinema e memoria del Territorio", promosso dall'Istituto statale d'istruzione superiore D'Adda di Varallo Sesia nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione. I cortometraggi saranno presentati presso il cinema Sottoriva di Varallo Sesia il 3 dicembre alle 17.30 in un evento a ingresso gratuito. Poi circoleranno in festival e appuntamenti culturali in tutta Italia.

"E' stato un percorso educativo e formativo, oltre che culturale e partecipato, un'occasione per gli enti e le associazioni del territorio per fare rete e promuovere le tradizioni e le bellezze della Valsesia, in particolare attraverso la valorizzazione dei materiali cinematografici storici digitalizzati negli anni dall'Archivio Superottimisti" spiega Giulio Pedretti, presidente dell'Archivio Superottimisti.

Nello stesso percorso si inserisce la presentazione l'8 dicembre alle 16 presso il teatro di Fobello dei risultati della raccolta di film di famiglia della Val Mastallone inerenti al progetto Superottimisti per Fo-bello. Verranno proiettate anche alcune immagini sulle pareti del borgo. Il progetto ha permesso di trovare e salvare più di 30 ore di materiale audiovisivo inedito, restituendo in questo modo la memoria collettiva dei cambiamenti storici e sociali che la Val Mastallone (Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana e relative frazioni) ha vissuto dagli anni '30 del '900 ai primi anni 2000. L'iniziativa ha il patrocinio del Museo Nazionale del Cinema e si avvale della collaborazione del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino.





