Guardia di Finanza scopre un finto odontoiatra recidivo a Casale

Esercitava la professione di medico-odontoiatra senza aver mai conseguito la laurea e, di conseguenza, senza essere iscritto all'Ordine. E' un 50enne, scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Casale Monferrato (Alessandria).

Il finto medico figurava amministratore unico di uno studio provvisto di tutti gli strumenti necessari all'attività, svolta però abusivamente in quanto in assenza di un direttore sanitario. Quest'ultima, infatti, è una figura obbligatoria, garante.

Il 50enne lavorava non solo in uno studio di Casale, ma anche in un altro nella provincia di Milano. Era già stato denunciato, anni prima, per la stessa violazione: nonostante avesse ricorso al patteggiamento, aveva continuato l'attività.

E' accusato di esercizio abusivo della professione sanitaria e truffa; sono stati sottoposti a sequestro preventivo gli studi, le apparecchiature e i dispositivi medici presenti nello studio.



