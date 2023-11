Federfarma, Luca Zerba Pagella presidente Alessandria

Il tortonese Luca Zerba Pagella è stato confermato, per il sesto mandato consecutivo, presidente di Federfarma Alessandria. Vice e dirigente responsabile della Sezione farmacisti rurali è stato nominato Vittorio Bianchi. La segretaria è Angela Maria Braggio, il tesoriere Giannandrea Valletta.

Zerba Pagella ha parlato - si legge in una nota - di "momento positivo" per la farmacia "il cui ruolo è fortemente valutato e la cui attività si va sempre più ampliando nei servizi a favore dei cittadini".



