Decolla la città dell'aerospazio a Torino, centro di eccellenza

Parte concretamente il progetto della Città dell'Aerospazio a Torino, nel nucleo industriale Leonardo di corso Marche, sito storico legato allo sviluppo industriale aeronautico e spaziale della città e del Paese. Sarà il luogo in cui l'eccellenza tecnologica e industriale cammineranno insieme al mondo accademico. Alla cerimonia sono presenti, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto, Luisa Riccardi, vicesegretario generale della Diesa, il presidente dell'Asi Teodoro Valente e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Il primo atto è la la creazione, presso il Fabbricato 37, di laboratori del Politecnico di Torino, orientati allo sviluppo di tecnologie innovative di interesse competitivo industriale, capaci di attrarre pmi e start-up. Le aree saranno quattro: architetture e propulsione elettrica ibrida in campo aeronautico, autonomia di volo e di missione, monitoraggio e gestione del carico di lavoro psico-fisico del pilota, prognostica e manutenzione predittiva.

Il Piemonte è la culla dell'aerospazio in Italia, trainata da Leonardo che ha una presenza storica nella regione e 4.500 addetti tra Cameri, Caselle Nord e Sud e Torino. A questi si aggiungono gli oltre 600 addetti di Thales Alenia Space, joint venture tra Leonardo e Thales. Dieci occupati di Leonardo in Piemonte sostengono, in media, altri 24 occupati addizionali, generando un indotto nella regione di oltre 10.000 addetti per un totale di 14.500 lavoratori. Un ecosistema che alimenta nell'area una catena di fornitura di circa 400 aziende, l'87% pmi. La filiera di Leonardo rappresenta il 30% di tutta l'industria hi-tech della regione. L'intero settore dell'aerospazio in Piemonte offre lavoro a più di 35.000 addetti e genera un fatturato di circa 8 miliardi di euro all'anno.





